Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

«На сегодняшний день у нас уже несколько тысяч клиентов, в том числе и юридические лица. География присутствия наших клиентов охватывает 20 стран, но, естественно, больше всего клиентов из стран СНГ», — уточнил он. При этом брокер не открывает счета резидентам стран из черного и серого списков FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и инвесторам из США, «так как администрирование таких счетов нецелесообразно с экономической точки зрения», добавил Короленко.