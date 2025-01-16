Россияне смогут установить запрет на покупку сим-карт без их присутствия

В РФ можно будет устанавливать запрет на заключение от их имени контрактов с российскими сотовыми операторами без личного присутствия. Это следует из проекта поправок, в том числе в закон О связи, подготовленных Минцифры. С ним ознакомились «Известия». Изменения, наряду с коррективами других законодательных актов, министерство сейчас согласовывает с другими ведомствами, следует из сопроводительных материалов к документу.