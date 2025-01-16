Россияне смогут установить запрет на покупку сим-карт без их присутствия

По замыслу разработчиков документа, самозапрет на заключение договоров с операторами можно будет установить через портал «Госуслуги», а также в МФЦ. Снять запрет можно только при личном посещении этого учреждения, указано в законопроекте.
С 1 января 2025 года правила покупки сим-карт для иностранцев стали строже, напомнили в Минцифры.
«Теперь регулируется количество договоров, оформляемых на одного человека, оплата услуг связи наличными возможна только с подтверждением личности. В ближайшее время на “Госуслугах” будет запущен сервис по информированию абонентов обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы. Благодаря этому оформить договор связи на другого человека и действовать от его имени станет практически невозможно», — сообщили в пресс-службе министерства.
Тренд на цифровизацию общества, бизнеса и государства ведет к тому, что у мошенников, получивших доступ к телефонному номеру человека, появляется всё больше возможностей для совершения правонарушений, полагает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, законопроект актуален в свете недавно введенного лимита на подключение одним россиянином не более 20 номеров одновременно.
Если кто-то купил «симку» по поддельной доверенности, в которой указаны паспортные данные пользователя из утекших баз, и выбрал лимит, то законопослушный абонент может утратить возможность купить новую сим-карту, предупредил он.
Целесообразно распространить эту норму на любые действия с сим-картами, совершенные без присутствия и ведома абонента, считает Сергей Половников. Практика использования поддельных доверенностей приводит к тому, что злоумышленники получают в салоне связи сим-карту ничего не подозревающего пользователя, а вместе с ней — доступ к его аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах, указал эксперт.