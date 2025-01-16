«Росконгресс» спрогнозировал падение рынка акций США в 2025 году

Авторы поясняют, что во время пандемии COVID-19 американские компании выпускали пятилетние облигации, и в 2025 году настанет срок погашения значительного объема этих бондов. «Не все смогут рефинансировать их под 4−5%, а для проблемных компаний ставка будет еще выше. Это окажет дополнительное негативное влияние на настроения на рынке акций», — полагают они.