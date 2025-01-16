«Росконгресс» спрогнозировал падение рынка акций США в 2025 году

«На фондовом рынке США в 2025 году ожидается коррекция. Индекс S&P 500 может достичь уровня 6200−6300 пунктов, а затем снизиться в район 5600. Торговые ограничения ударят по прибыли транснациональных корпораций, ориентированных на глобальную экономику. Кроме того, бизнес будет испытывать трудности с рефинансированием долгов при высоком по американским меркам уровне ставок», — говорится в документе.
Авторы поясняют, что во время пандемии COVID-19 американские компании выпускали пятилетние облигации, и в 2025 году настанет срок погашения значительного объема этих бондов. «Не все смогут рефинансировать их под 4−5%, а для проблемных компаний ставка будет еще выше. Это окажет дополнительное негативное влияние на настроения на рынке акций», — полагают они.
При этом эксперты прогнозируют, что благоприятная регуляторная среда при новом президенте США будут способствовать росту криптовалютного рынка. Они отмечают, что появление сторонников криптовалют в команде Дональда Трампа, а также его планы создания стратегического национального резерва биткоинов уже подогрели оптимизм инвесторов.
«На фоне смягчения денежно-кредитной политики в предстоящем году возросшая ликвидность в финансовой системе может перетекать в цифровые активы. Согласно прогнозам, в 2025 году биткоин будет торговаться в диапазоне от $75,5 тысяч до $150 тысяч, но вероятна высокая волатильность и коррекция», — говорится в докладе.
Рисками для биткоина авторы назвали эскалацию геополитических конфликтов, что снизит спрос инвесторов на высокорисковые активы, а также более медленную, чем ожидалось, реализацию политики поддержки криптовалют. «С другой стороны, стимулирование майнинга в США приведет к суммарному увеличению предложения на рынке криптовалют, что окажет понижательное давление на их стоимость», — предупреждают эксперты.