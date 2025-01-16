Путин поручил ввести налоговый вычет за страхование жизни

Ранее, 4 декабря, Путин предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством.