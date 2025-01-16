Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил ввести налоговый вычет за страхование жизни

Президент России Владимир Путин по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) РФ законодательно закрепить налоговый вычет в отношении средств, потраченных на страхование жизни. Об этом 16 января сообщили на сайте Кремля.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«[Законодательно обеспечить] предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни», — говорится в сообщении.

Кроме того, налоговый вычет будет предоставляться и на суммы по другим долгосрочным договорам страхования жизни.

Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации правительство и ЦБ должны до 15 июля.

Ранее, 4 декабря, Путин предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством.

Новость дополняется