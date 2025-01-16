Путин поручил ввести налоговый вычет за страхование жизни

«[Законодательно обеспечить] предоставление налогового вычета по налогу на доходы физлиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни», — говорится в сообщении.
Кроме того, налоговый вычет будет предоставляться и на суммы по другим долгосрочным договорам страхования жизни.
Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации правительство и ЦБ должны до 15 июля.
Ранее, 4 декабря, Путин предложил проработать механизм по налоговому вычету для всех членов семьи при долевом страховании жизни. Как заявил глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», подобный инструмент регулирования повысит интерес потенциальных инвесторов к работе совместно с государством.
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