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Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Поставки древесины из России в Индию по итогам октября прошлого года увеличились вчетверо, до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, за октябрь 2024 года Индия импортировала из РФ древесины и изделий из нее более чем на 6,2 миллиона долларов — это в 3,9 раза больше, чем за октябрь годом ранее. При этом рост за месяц составил почти столько же — 3,8 раза.

Октябрьские показатели при этом стали максимальными за все время с начала ведения статистики в 2007 году. Суммарно за десять месяцев года покупки дерева Нью-Дели у Москвы достигли 26,6 миллиона долларов, что более чем в полтора раза больше, чем 17,1 миллиона в 2023 году.

Больше всего в октябре индийцы закупали у россиян клееную фанеру, на 3,1 миллиона долларов, и распиленные лесоматериалы — на 2,1 миллиона. Кроме того, импортировались пиломатериалы (740 тысяч долларов), деревянные столовые приборы (160 тысяч), а также материалы для строительства (50 тысяч) и прочие деревянные изделия.

При этом Россия в индийском импорте древесины расположилась на 16-м месте. В топ-5 вошли Малайзия (17,7 миллиона долларов), Индонезия (16,7 миллиона), Эквадор (16 миллионов), Китай (15,5 миллиона) и Австралия (14,5 миллиона).