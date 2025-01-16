Поставки древесины из России в Индию по итогам октября выросли вчетверо

Октябрьские показатели при этом стали максимальными за все время с начала ведения статистики в 2007 году. Суммарно за десять месяцев года покупки дерева Нью-Дели у Москвы достигли 26,6 миллиона долларов, что более чем в полтора раза больше, чем 17,1 миллиона в 2023 году.