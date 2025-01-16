Объем торгов на Мосбирже на новогодних праздниках вырос в полтора раза

30 декабря и три праздничных дня в январе (3-е, 5-е и 8-е число) значение индекса Мосбиржи (в него входит 49 наиболее ликвидных акций) было выше отметки 2800 пунктов, следует из данных площадки. Последний раз на таких уровнях индекс был в начале октября 2024 года. В первый день после праздников, 9 января, индекс скорректировался до 2773,12 п., но затем снова преодолел отметку 2800 п. На момент закрытия основной торговой сессии 15 января индекс Мосбиржи равен 2842 пункта.