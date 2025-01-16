Номерным — знак: россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран

Россияне могут отправить переводы через систему быстрых платежей в девять стран, выяснили «Известия». Еще год назад их было всего пять. Среди доступных направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Число иностранных банков, принимающих деньги через СБП по номеру телефона тоже растет, — сейчас их как минимум 50. Несмотря на сложности с трансграничными платежами и вторичными санкциями, игроки находят новые возможности. Какие условия предлагают россиянам для отправки средств за границу и как дальше могут развиваться переводы по СБП — в материале «Известий».
В какие страны можно отправить деньги по СБП
В системе быстрых платежей активно развивается международное направление. Отправить деньги за границу по номеру телефона уже предлагает целый ряд российских банков.
В «Альфе» и ВТБ доступны переводы по СБП в три страны. В последнем розничные клиенты сегодня могут совершать такие переводы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан, рассказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: все транзакции проходят мгновенно, комиссия составляет 0,2% от суммы операции. При этом лимит — до 1 млн рублей в зависимости от банка-получателя.
В «Альфе» клиенты могут перечислить средства в Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан, уточнили в службе поддержки. Там сообщили, что деньги отправляют в определенные иностранные банки — сейчас в списке их 46.
В РСХБ и банке «Новиком» доступны переводы по СБП в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В РСХБ комиссия составит 1,5%, при этом отправить можно не более 1 млн рублей в месяц, уточнили в службе поддержки.
Список иностранных кредитных организаций, которые принимают такие перечисления, меняется. Сейчас в нем 50 банков, рассказали в пресс-службе «Новикома».
Клиентам Т-банка для переводов за рубеж по СБП доступны девять направлений. Помимо уже перечисленных выше — Абхазия, Армения, Казахстан, Молдавия и Лаос, сообщили в службе поддержки. Там добавили: зачисление средств происходит почти мгновенно, при этом без комиссии можно отправить до 30 млн в месяц.
Рассматривает возможность запустить такой функционал СБП также банк ББР (входит в топ-50 по активам в РФ), отметили в пресс-службе финорганизации.
За прошедший год список стран, куда можно отправить деньги по СБП, значительно расширился. В конце 2023-го их было только пять, сообщали «Известиям» в ЦБ.
Число иностранных банков, принимающих деньги через систему быстрых платежей, тоже растет. Так, в августе 2023-го их было 14. К концу сентября того же года в проекте уже участвовали 37 зарубежных кредитных организаций, рассказывал «Известиям» глава НСПК Владимир Комлев. А сейчас их количество достигло как минимум полусотни.
«Известия» направили запрос в ЦБ и НСПК о том, как там сейчас развивают международное направление в СБП.
Как банки развивают трансграничные переводы
С момента ввода санкций и ухода из РФ международных платежных систем вопрос перевода средств за рубеж стал как никогда злободневным, говорит основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. С весны 2022-го за границей перестали работать отечественные карты Visa и MasterCard. Кроме того, крупнейшие российские банки оказались отключены от SWIFT. Среди них — Сбер, ВТБ, ПСБ, РСХБ, МКБ, Новикомбанк, Совкомбанк.
Требовалось оперативно внедрить альтернативные решения, поэтому переводы по СБП и начали так активно развиваться, считает эксперт. Процесс тормозит тот факт, что многие страны-партнеры опасаются вторичных санкций, объяснил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По словам эксперта, из-за этого регулярно отменяются и вновь запускаются различные механизмы переводов. Тем не менее наши финорганизации находят нужные пути, и это не только система быстрых платежей.
Свои решения запускают и отдельные российские банки. Например, в ВТБ клиентам предлагают отправить средства в более 50 зарубежных направлений. В зависимости от страны перечисления проходят по номеру карты, банковским реквизитам или с возможностью получения наличных, сообщили в пресс-службе.
Более 90% от общего числа международных переводов физлиц из России приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, считает Алексей Тараповский.
Сейчас основные пользователи трансграничных переводов — это трудовые мигранты и россияне, переехавшие за границу. Возможность отправки средств за рубеж по СБП также часто используют для пополнения иностранных карт, считает директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев. Многие граждане начали их оформлять после 2022 года, чтобы свободно расплачиваться в путешествиях.
— Спрос на переводы за границу по СБП, вероятно, продолжит расти. Это обусловлено удобством, скоростью и относительно низкими комиссиями таких переводов, а также расширением географии доступных стран, — отметил Артем Журавлев.
Россия активно предлагает дружественным государствам сотрудничество с системой «Мир», поэтому в ближайшие два-три года будут появляться новые направления для транзакций по СБП, считает Георгий Никонов из Vepay. По его мнению, заинтересоваться могут Турция, некоторые азиатские страны, Южная Америка и Ближний Восток.