Номерным — знак: россиянам стали доступны переводы по СБП в девять стран

Россияне могут отправить переводы через систему быстрых платежей в девять стран, выяснили «Известия». Еще год назад их было всего пять. Среди доступных направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Число иностранных банков, принимающих деньги через СБП по номеру телефона тоже растет, — сейчас их как минимум 50. Несмотря на сложности с трансграничными платежами и вторичными санкциями, игроки находят новые возможности. Какие условия предлагают россиянам для отправки средств за границу и как дальше могут развиваться переводы по СБП — в материале «Известий».