Медленная девальвация юаня возможна в 2025 году, заявили в «Росконгрессе»

По мнению авторов доклада, важной тенденцией 2025 года будет обострение торговой напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. «Базовый сценарий предполагает повышение пошлин примерно на три четверти американского импорта из КНР до 60%. О нем может быть объявлено в I квартале 2025 года, но проводиться это повышение будет поэтапно с III квартала 2025 года по II квартал 2026 года», — прогнозируют они.