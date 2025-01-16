Медленная девальвация юаня возможна в 2025 году, заявили в «Росконгрессе»

По мнению авторов доклада, важной тенденцией 2025 года будет обострение торговой напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. «Базовый сценарий предполагает повышение пошлин примерно на три четверти американского импорта из КНР до 60%. О нем может быть объявлено в I квартале 2025 года, но проводиться это повышение будет поэтапно с III квартала 2025 года по II квартал 2026 года», — прогнозируют они.
«Китай, в свою очередь, может ввести ответные ограничения в отношении американских товаров, а также провести медленную девальвацию своей валюты. К концу 2025 года курс доллара к юаню может оказаться на уровне 7,5−7,6», — говорится в документе.
С начала года доллар торговался по цене около 7,3 юаня, причем уже обновил максимум с декабря 2007 года. При этом эксперты считают маловеросятным активное использование Китаем валютного курса в качестве инструмента макроэкономической политики. «Скорее, противостояние будет в основном вялотекущим, иногда переходящим в более активную фазу», — говорится в докладе.
Доллар, по прогнозу экспертов, имеет все шансы укрепиться и к другим валютам, прежде всего к евро, на фоне более высокой ставки ФРС и доходности по облигациям. «Евро может достичь паритета с долларом», — полагают авторы.
«Резкие усиления позиций других валют к доллару не ожидаются, более вероятна коррекция падения, произошедшего в 2024 году. В случае если Китай решится на ослабление юаня, это может вызвать падение цен на сырьевом — нефть, медь, золото — и на фондовом рынке», — отмечается в докладе.
По мнению авторов, центральные банки в 2025 году продолжат закупать золото в резервы. «Повышенная неопределенность в 2025 году будет поддерживать спрос на него как актив без системных рисков. Тенденция увеличения доли золота в международных резервах сохранится, особенно в странах с развивающейся экономикой», — сказано в документе.