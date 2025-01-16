Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов

«В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет», — выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов.
Как пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, получить кредит стало намного сложнее, а те, кто брал его, «изначально рациональнее» подходили к расчету собственных возможностей по обслуживанию долга. Также, по его словам, существенная часть граждан с потенциальной будущей потребностью в займах на перекредитование столкнулась с отказами в банках или в МФО. «Как итог, экономические и регуляторные реалии последних лет привели к снижению спроса на такие займы», — отметил Пустовит.
Пиковые значения 2021 года аналитики объясняют отложенным спросом на кредиты после пандемийного 2020 года. В 2022 году начался тренд на сокращение показателя в связи со снижением доступности кредитов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения банками скоринговых политик. В 2023 и 2024 годах показатель продолжил снижаться, в том числе на фоне «более взвешенного финансового поведения граждан», а также планомерно усиливающихся регуляторных ограничений на выдачу кредитов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку.
Исследователи добавили, что дополнительно в 2024 году сказался фактор высокой ключевой ставки и удорожания кредитов. «Обращаться за ними на таких дорогих условиях в большей степени были готовы те, кого с точки зрения платежеспособности можно отнести к категории заемщиков повышенного уровня риска. В результате многим из них в кредите было отказано. В совокупности это привело к снижению объемов кредитования», — говорится в материалах.