Исследование показало падение спроса на микрозаймы для погашения кредитов

«В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет», — выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов.