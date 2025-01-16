Инвесторы пожаловались в Минфин из-за повышенного налога по акциям X5

2. Уточнить отчетную дату, на которую должен проводиться соответствующий расчет стоимости чистых активов. По словам Ильи Херсонцева, сейчас дата отчетности для определения стоимости чистых активов должна предшествовать 1 марта 2022 года, то есть за 2021 год. «В конце 2021 года никто не думал, что все надо “причесать” и оформить на одну компанию. У вас могло быть пять — семь дочерних компаний, и уже после попадания в список ЭЗО все было бы распределено в одну “дочку” и оформлено правильно с точки зрения бухгалтерии. По факту это случилось гораздо позже и для расчета предлагается использовать старые данные», — отмечает Херсонцев.