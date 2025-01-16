Инвесторы пожаловались в Минфин из-за повышенного налога по акциям X5

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила обращение в Минфин с просьбой разъяснить ситуацию с повышенным налогом, который сформируется у тех инвесторов, которые покупали на Мосбирже расписки голландской X5 Retail Group N.V., а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5». В письме от 19 декабря 2024 года на имя заместителя министра финансов России Алексея Сазанова (есть у «РБК Инвестиций») указано, что в АРИ поступают жалобы от инвесторов относительно расчета налоговой базы после переезда компании в Россию и конвертации депозитарных расписок в акции.
Повышенный налог связан с особым порядком учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые переезжают в Россию в рамках закона № 470-ФЗ о принудительной редомициляции. После завершения этой процедуры налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от стоимости приобретения ценных бумаг.
В письме отмечается, что частные инвесторы не понимают, почему по прежним депозитарным распискам компании в себестоимость принимается только 57,6%, притом что компания всю свою деятельность осуществляла на территории России.
Весной 2024 года доля в размере 99,99% перешла от голландского к российскому юрлицу. В соответствии с законом № 470-ФЗ она должна быть распределена между лицами, вступившими в прямое владение акциями компании (инвесторы на Мосбирже), пропорционально доле их косвенного владения в уставном капитале. Нераспределенные акции должны быть учтены в качестве собственных бумаг компании, отмечается в документе АРИ.
«Экономическая логика, на их [розничных инвесторов] взгляд, должна быть иной. Раз собственнику расписок передаются акции экономически значимой организации (ЭЗО) с долей бизнеса в России в том же объеме, что и на момент их приобретения, а именно 100%, то и доля себестоимости, переносимая на данные акции, также должна быть 100%», — указано в документе.
Что произошло и почему инвесторы платят повышенный налог
В начале марта 2024 года российская «дочка» группы X5 Retail Group — ООО «Корпоративный центр X5» — была включена в список ЭЗО (экономически значимых организаций), что запустило процесс перевода в российскую юрисдикцию акций и долей компании, принадлежащих иностранным инвесторам из недружественных стран. 9 января 2025-го, уже после завершения редомициляции, стартовали торги акциями «ИКС 5» на Мосбирже под новым тикером X5. Те инвесторы, которые покупали депозитарные расписки X5 Retail Group до переезда компании в Россию, столкнулись с повышенным налогом.
В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ, по которому происходил перенос структуры владения X5 Retail Group из Голландии в Россию, в Налоговый кодекс была введена поправка, описывающая, каким образом надо распределять затраты, которые инвестор понес на приобретение голландской расписки, между распиской и полученной акцией.
По итогу затраты на приобретение зачисленных акций были распределены пропорционально доле балансовой стоимости акций в балансовой стоимости активов X5 Retail Group N.V., которая составила 57,6%, сообщала ранее «РБК Инвестициям» директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами компании Полина Угрюмова. Это означает, что к налогооблагаемой базе при первой продаже акций X5 на рынке и выводе денежных средств прибавится 42,4% от стоимости ценной бумаги. Дальнейшие покупки и продажи акций X5 под эту статью не подпадают, уточнила Угрюмова.
Пример: сколько налогов инвесторы заплатят с продажи акций X5 в 2025 году.
Представьте, вы приобрели бумагу за ₽1 тыс., а продали уже за ₽2 тыс. В обычной ситуации налоговая база от такой сделки составила бы ₽1 тыс., НДФЛ удержали бы ₽130 по ставке 13% или ₽150 по ставке 15%.
С бумагами Х5 считаться будет так: вы до редомициляции компании купили депозитарные расписки X5 Retail Group N.V., вступили в прямое владение акциями российской компании (брокеры это делали автоматически для расписок, которые хранились в российских депозитариях), а после начала торгов продали российские бумаги «ИКС 5». Налоговая база составит ₽1424 (₽1 тыс. + ₽424 (42,4%)), так как только 57,6% (для нашего примера ₽576) будут учтены налоговой в качестве ваших расходов на покупку. В итоге инвестор в этом примере заплатит НДФЛ ₽185,12 по ставке 13% или ₽213,6 по ставке 15%.
Что предлагает АРИ
В документе Ассоциация розничных инвесторов предложила три варианта решения проблемы.
1. Внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым учитывались бы чистые (за минусом обязательств), а не балансовые активы иностранной компании. Исполнительный директор АРИ Илья Херсонцев отмечает, что после переезда компании в Россию акционеры фактически получают ту долю чистых активов иностранного холдинга, которая относится к России. «Поэтому для корректного расчета налогооблагаемой базы следует использовать именно чистые активы иностранного холдинга», — объясняет он.
2. Уточнить отчетную дату, на которую должен проводиться соответствующий расчет стоимости чистых активов. По словам Ильи Херсонцева, сейчас дата отчетности для определения стоимости чистых активов должна предшествовать 1 марта 2022 года, то есть за 2021 год. «В конце 2021 года никто не думал, что все надо “причесать” и оформить на одну компанию. У вас могло быть пять — семь дочерних компаний, и уже после попадания в список ЭЗО все было бы распределено в одну “дочку” и оформлено правильно с точки зрения бухгалтерии. По факту это случилось гораздо позже и для расчета предлагается использовать старые данные», — отмечает Херсонцев.
Именно поэтому необходимо учитывать отчетность, максимально близкую к дате решения суда о принудительном переезде компании, считает глава АРИ. «Все активы к этой дате уже будут консолидированы на российской дочерней компании, которая станет главной после переезда. Расчет будет более правильным, так как активы не будут распределены по другим дочерним предприятиям компании. Они будут отражать более реальную картину», — объясняет он.
3. Наделить Арбитражный суд полномочиями определения отчетной даты и величины активов иностранной организации. По словам Херсонцева, это может пригодиться, если будут возникать сомнения в правильности определения отчетной даты.
«РБК Инвестиции» направили запросы в Министерство финансов, Банк России, Федеральную налоговую службу и X5.