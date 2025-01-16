Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

По итогам октября Россия поднялась на 25-е место среди основных импортеров алюминия в Индию с 83-го, которое занимала год назад. А в пятерку вошли Китай с объемом поставок в 159,7 миллиона долларов, США — 79 миллионов, ОАЭ — 64,2 миллиона, Малайзия — 47,3 миллиона и Саудовская Аравия — 40,4 миллиона. Кроме того, происхождение импортного алюминия еще на 48,9 миллиона долларов не уточняется.