Индия увеличила импорт российского алюминия в 30 раз

Объемы импорта Индией алюминия и изделий из него из РФ в октябре ушедшего года выросли в 30,2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, до более чем 5,7 миллиона долларов. А рост за месяц составил 3,8 раза.
Самым востребованным товаром российской алюминиевой промышленности в Индии была проволока из нелегированного алюминия толщиной более 7 миллиметров — ее закупили на 5,4 миллиона долларов. Кроме того, импортировались алюминиевые прутки и профили, листы и плиты толще 0,2 миллиметра, а также фольга и различные изделия.
Суммарно за десять месяцев года Нью-Дели приобрел у Москвы алюминия на 40 миллионов долларов, что на пятую часть меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
По итогам октября Россия поднялась на 25-е место среди основных импортеров алюминия в Индию с 83-го, которое занимала год назад. А в пятерку вошли Китай с объемом поставок в 159,7 миллиона долларов, США — 79 миллионов, ОАЭ — 64,2 миллиона, Малайзия — 47,3 миллиона и Саудовская Аравия — 40,4 миллиона. Кроме того, происхождение импортного алюминия еще на 48,9 миллиона долларов не уточняется.