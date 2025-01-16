Индекс Мосбиржи, резкий рост акций ВК, нефть выше $82: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
На российском рынке акций в среду, 15 января, большую часть дня наблюдалась боковая динамика. Торги открылись небольшим ростом, после чего рынок снизился и торговался вблизи достигнутых значений. Основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил торги вторника небольшим снижением на 0,58% — на уровне 2879,64 пункта. Индекс РТС вырос на 0,03%, до 871,13 пункта.
На вечерних торгах на рынке акций активизировались покупки. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, резко вырос, впервые с 14 августа 2024 года поднявшись выше отметки 2900 пунктов на данных об инфляции в России. Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 1,16% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2902,08 пункта.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались бумаги ВК, прибавившие 9,37%. В среду стало известно, что ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Акции ВК подскочили на ожиданиях IPO Skillbox, которое входит в группу ВК.
В плюсе также торговались акции ПИК (+6,5%), привилегированные акции «Мечела» (4,8%), Совкомбанка (+4%) и обыкновенные бумаги «Мечела» (+3,8%). Снижением закрылись акции МКБ (-1,6%), ММК (-0,8%), «Норникеля» (-0,4%), «Хэдхантера» (-0,2%) и НОВАТЭКа (-0,1%).
Данные об инфляции приятно удивили инвесторов, и хотя в годовом выражении она продолжила ускоряться, по итогам 2024 года и декабря показатели были заметно ниже консенсус-прогноза, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций».
Дмитрий Бабин. Это усилило надежды, что ЦБ все же завершил цикл повышения ключевой ставки и может приступить к ее снижению раньше, чем еще недавно рассчитывали многие участники рынка.
Дополнительным позитивом выступила информация о том, что США частично разрешили операции с рядом российских банков, в том числе Сбербанком, ВТБ, Совкомбанком, БСП, Газпромбанком, Альфа-Банком. Такое же послабление сделано в отношении некоторых компаний топливно-энергетического комплекса РФ.
Следующий логичный ориентир для индекса — круглая отметка 3000 пунктов, считают в «БКС Мир инвестиций».
В «Альфа-Инвестициях» отметили, что около рубежа 2900 пунктов по индексу Мосбиржи рынок трижды за полгода разворачивался вниз. Само по себе потенциальное закрепление выше 2900 пунктов вряд ли вызовет бурный рост, и уже по мере приближения к круглой отметке 3000 пунктов все больше инвесторов будут фиксировать прибыль, предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» «Василий Карпунин».
Акции ВК
Котировки ВК подскочили на 9,37% по итогам торгов 15 января, достигнув ₽338,6 за бумагу. В результате акции компании вышли в лидеры индекса Мосбиржи. Бумаги торговались на очень высоких объемах — ₽13,4 млрд. Это примерно в 8−10 раз больше обычного оборота торгов.
Рынок бурно отреагировал на решение ЦБ РФ о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг» — дочерней компании ВК. Инвесторы ожидают, что ВК готовится провести IPO образовательной платформы Skillbox, пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».
В марте 2024 года РБК сообщал о планах ВК вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу для дальнейшего укрепления позиций холдинга на российском EdТech-рынке.
Компания еще не подтверждала, связана ли регистрация выпуска с IPO или это техническая вещь (редомициляция непубличного юрлица, например), подчеркнул эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Вырученные средства от продажи долей в дочерних компаниях могли бы помочь ВК снизить высокий долг. Однако влияние на котировки сейчас оценить трудно. Возможно, текущая реакция рынка на новости избыточна, после краткосрочного всплеска позитив может ослабнуть. Дело в том, что сегмент онлайн-образования в бизнесе ВК растет не столь быстро. Выручка подразделения увеличилась на 15% год к году по итогам 9 месяцев 2024 года, тогда как в целом по группе показатель вырос на 21%», — отметили в «Альфа-Инвестициях».
Акции ВК подскочили на ожиданиях IPO Skillbox, которое входит в группу ВК, однако стоит учитывать, спекулятивный характер роста, сообщила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Сохраняются риски разворота, особенно в случае продаж на российском рынке в целом, добавила эксперт.
Поддержку акциям ВК также оказали данные Mediascope, согласно которым компания впервые обошла YouTube по охватам за месяц. Показатель за декабрь 2024 года составил 92 млн человек против 89,6 млн у американского видеохостинга в российском сегменте.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent подскочили на 2,64% на торгах 15 января, закрывшись на отметке $82,03 за баррель. При этом на пике дня стоимость нефти достигала $82,63 за баррель. Выше $82 цены на нефть поднимаются впервые с 13 августа 2024 года.
Поводом для роста стали опасения потенциальных перебоев в поставках нефти, вызванные антироссийскими санкциями, пишет Reuters.
Последний раунд санкций США против российской нефти может существенно нарушить цепочки поставок и распределения российской нефти. А ограничения в отношении крупных проектов и иностранных нефтесервисных услуг (включая американские компании, которые продолжали работать в России) могут повлиять на добычу, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете о рынке нефти.
Как отмечает МЭА, заблокировано более 180 судов, включая почти 160 танкеров, которые перевозили более 1,6 млн барр. в сутки российской нефти в 2024 году, что составляет около 22% российского морского экспорта.
Соединенные Штаты ввели очередные ограничения в отношении России 10 января. Новый пакет санкций направлен на российский нефтегазовый сектор и включает ограничения, в частности, против «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», «Совкомфлота», проекта «Восток Ойл», 183 судов, которые «являются частью теневого флота» для перевозки нефти или принадлежат российским компаниям. В Белом доме назвали новые санкции самыми значимыми ограничениями, введенными против российского энергетического сектора.
Поддержку рынку также оказали данные по запасам нефти в США. Согласно вышедшим в среду данным Управления энергетической информации США (EIA), на неделе до 10 января запасы нефти в стране сократились на 1,9 млн барр, до 412,7 млн барр. Запасы в США падают восьмую неделю подряд, в результате достигнув минимального уровня с апреля 2022 года, отмечает Bloomberg.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:32 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,85, продать — по ₽100,8;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,89, продать — по ₽101,25.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,8, продать — по 106,3;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 109,15, продать — по 108,25.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,15;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,79, продать — по ₽13,7.
Корпоративные события
ТГК-2. ГОСА. В повестке — вопрос о дивидендах за 2023 год. Ранее совет директоров ТГК-2 рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям.
Henderson. Операционные результаты за декабрь 2024 года.
Другие важные события
Банк России опубликует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков»;
Великобритания: промышленное производство, ноябрь — 10:00 мск;
Великобритания: ВВП, ноябрь— 10:00 мск;
Германия: индекс потребительских цен, декабрь — 10:00 мск;
Еврозона: торговый баланс, ноябрь — 13:00 мск;
Еврозона: протокол прошлого заседания ЕЦБ — 15:30 мск;
США: первичные обращения за пособиями по безработице, декабрь — 16:30 мск;
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 18:30 мск;
Россия: индекс потребительских цен, декабрь — 19:00 мск;
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2842,96 (-0,58%).
Индекс РТС: 871,13 (+0,03%).
S&P 500: 5 949,91 (+1,83%).
Dow Jones Industrial Average:43 221,55 (+1,65%).
NASDAQ Composite: 19 511,23 (+2,45%).