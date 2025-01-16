Индекс Мосбиржи, резкий рост акций ВК, нефть выше $82: дайджест инвестора

«Вырученные средства от продажи долей в дочерних компаниях могли бы помочь ВК снизить высокий долг. Однако влияние на котировки сейчас оценить трудно. Возможно, текущая реакция рынка на новости избыточна, после краткосрочного всплеска позитив может ослабнуть. Дело в том, что сегмент онлайн-образования в бизнесе ВК растет не столь быстро. Выручка подразделения увеличилась на 15% год к году по итогам 9 месяцев 2024 года, тогда как в целом по группе показатель вырос на 21%», — отметили в «Альфа-Инвестициях».