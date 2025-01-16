Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках «задрать цены» в курортных отелях Турции.
«Президент AKTOB Каан Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что “мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут”, и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня», — сообщил телеканал.
В то же время, по словам Кавалоглу, в 2025 году как в мировой, так и в турецкой туристической отрасли царит оптимистичная атмосфера.
«Он заявил, что в этом (2025 — ред.) году объем мирового туризма ожидается на уровне 955 миллиардов долларов, а доходы от гостиниц — 443 миллиарда долларов», — уточнил телеканал.
Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что «страна окажется в сложной ситуации», если этот сектор ослабнет.
Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в турецких отелях в лирах выросла к декабрю на 57% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования. За 11 месяцев 2024 года Турцию посетили более 50 миллионов иностранцев, из России туристов прибыло почти на 7% больше, чем год назад — более 6,5 миллиона человек.