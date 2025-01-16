Halk tv: сектор туризма Турции долго не выдержит давления на обменный курс

Говоря о занятости в мировом туризме, Кавалоглу заявил, что в этой сфере работает 348 миллионов человек, а в 2034 году это число увеличится до 449 миллионов. Подчеркнув, что в Турции в секторе туризма работает 2 миллиона человек, Кавалоглу заявил, что туризм необходим турецкой экономике и что «страна окажется в сложной ситуации», если этот сектор ослабнет.