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Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Дезинформацию о возможной заморозке вкладов граждан старательно пиарят идеологические противники России, никакой реальной почвы она под собой не имеет, заявил агентству «Прайм» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Источник: ТАСС

Он напомнил, что подобные информационные вбросы начались после победы Владимира Путина на выборах в марте. Через каналы в запрещенных соцсетях полились всевозможные фейки о девальвации, денежной реформе и заморозке вкладов.

Любая финансовая проблематика крайне чувствительна для россиян, но в первый раз вброс прошел незаметно. Его запустили второй раз осенью — платно, через ангажированные телеграм-каналы, а затем подхватили неквалифицированные пиарщики.

«Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране», — отметил Лобода.

Разумеется, никакой заморозки вкладов не случится, российская финансовая система устойчива к любым шокам, а экономика растет темпами выше среднемировых. Вложения в банковские депозиты будут наиболее выгодными как минимум до начала весны, заверил экономист.