Эксперт прокомментировал слухи о заморозке вкладов

Он напомнил, что подобные информационные вбросы начались после победы Владимира Путина на выборах в марте. Через каналы в запрещенных соцсетях полились всевозможные фейки о девальвации, денежной реформе и заморозке вкладов.
Любая финансовая проблематика крайне чувствительна для россиян, но в первый раз вброс прошел незаметно. Его запустили второй раз осенью — платно, через ангажированные телеграм-каналы, а затем подхватили неквалифицированные пиарщики.
«Они не осознают, что нагнетание темы в формате аналитики слухов только играет на руку дестабилизации информационного фона, экономической и политической ситуации в стране», — отметил Лобода.
Разумеется, никакой заморозки вкладов не случится, российская финансовая система устойчива к любым шокам, а экономика растет темпами выше среднемировых. Вложения в банковские депозиты будут наиболее выгодными как минимум до начала весны, заверил экономист.