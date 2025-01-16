«Дом.РФ» назвал жилые проекты в зоне риска нераспроданности

Выдача ипотеки в России по итогам 2024 года упала почти на 40%. По данным «Дом.РФ», за прошлый год российские банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн руб. Это меньше на 36% в количественном выражении и на 37% в денежном выражении, чем в рекордном 2023-м. В 2025 году падение спроса на ипотеку сохранится. Его восстановление возможно только в 2026-м при условии снижения ключевой ставки.