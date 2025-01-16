«Дом.РФ» назвал жилые проекты в зоне риска нераспроданности

При сохранении высоких ставок и дальнейшем снижении продаж новостроек в зоне риска нераспроданности находятся проекты с дальними сроками ввода, а также новые запуски. Об этом говорится в отчете аналитиков «Дом.РФ».
Эксперты отметили, что, несмотря на охлаждение спроса на рынке новостроек в 2024 году, распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы. По данным аналитиков, в проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 50% площадей (при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности).
«Однако при сохранении высоких ставок и в случае дальнейшего снижения объема продаж в зоне риска нераспроданности оказываются проекты с дальними сроками ввода, а также новые запуски», — указывают на риски в «Дом.РФ».
По данным платформы «наш.дом.рф», в 2024 году продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в России составили 26,7 млн кв. м. Это на 22% ниже показателя рекордного 2023 года. При этом в декабре 2024 года годовое падение продаж оказалось более существенным — на 43%, до 2,1 млн кв. м.
После июльской отмены массовой льготной ипотеки ежемесячные продажи новостроек во втором полугодии в среднем составляли 2 млн кв. м, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года (2,5 млн кв. м). Во второй половине года спрос на новостройки поддерживали адресные льготные программы (семейная, IT и дальневосточная), а также программы стимулирования продаж от застройщиков.
Выдача ипотеки в России по итогам 2024 года упала почти на 40%. По данным «Дом.РФ», за прошлый год российские банки выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,9 трлн руб. Это меньше на 36% в количественном выражении и на 37% в денежном выражении, чем в рекордном 2023-м. В 2025 году падение спроса на ипотеку сохранится. Его восстановление возможно только в 2026-м при условии снижения ключевой ставки.