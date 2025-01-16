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Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

Блогер Елена Блиновская на допросе в суде полностью признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. Об этом 16 января сообщил корреспондент Известий из зала Савеловского суда.

Источник: ТАСС

«Полностью признаю вину», — сказала Блиновская на заседании.

Кроме того, она полностью признает, что легализовала неправомерно полученные доходы, подтверждает и обстоятельства, в которых одна из фирм под ее контролем выдавала займы. Блогер рассказала, что ее супруг Алексей в 2018 году передал все функции Лилии Орленко, которая тогда была куратором «Марафона желаний» Блиновской. Кроме того, блогер рассказала, что в 2017 году в ее преступной деятельности начала принимать участие бухгалтер Наталья Авдентова.

Блиновская рассказала, что сама никому не предлагала никому учреждать компании, не принимала участия в открытии юридических лиц и не знала о том, что кто-то принуждает людей создавать их. Если она была в курсе таких ситуаций, она бы немедленно уволила своих сотрудников, которые причастны к этому.

Блогер указала, что финансовой частью всей деятельности Блиновских занимался друг ее супруга Денис Проворов, и как в комапиях распределялись финансы, она не знает. Кроме того, обвиняемая не опровергла, что подписывала договоры и документы, связанные с процедурами лицензионных соглашений — ей часто приносили на подпись подобные бумаги.

Ранее в этот день Блиновская рассказала в суде, что с самого первого дня следствия написала явку с повинной. Она указала, что ее позиция по признанию вины в неуплате налогов искренняя. Блогер сообщила, что занималась онлайн-марафонами с 2014 года и начинала эту деятельность с подругами, а потом к ней подключился ее муж, которому пришлось уволиться с работы и помогать.

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