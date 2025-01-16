Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

Кроме того, она полностью признает, что легализовала неправомерно полученные доходы, подтверждает и обстоятельства, в которых одна из фирм под ее контролем выдавала займы. Блогер рассказала, что ее супруг Алексей в 2018 году передал все функции Лилии Орленко, которая тогда была куратором «Марафона желаний» Блиновской. Кроме того, блогер рассказала, что в 2017 году в ее преступной деятельности начала принимать участие бухгалтер Наталья Авдентова.