Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

«Полностью признаю вину», — сказала Блиновская на заседании.
Кроме того, она полностью признает, что легализовала неправомерно полученные доходы, подтверждает и обстоятельства, в которых одна из фирм под ее контролем выдавала займы. Блогер рассказала, что ее супруг Алексей в 2018 году передал все функции Лилии Орленко, которая тогда была куратором «Марафона желаний» Блиновской. Кроме того, блогер рассказала, что в 2017 году в ее преступной деятельности начала принимать участие бухгалтер Наталья Авдентова.
Блиновская рассказала, что сама никому не предлагала никому учреждать компании, не принимала участия в открытии юридических лиц и не знала о том, что кто-то принуждает людей создавать их. Если она была в курсе таких ситуаций, она бы немедленно уволила своих сотрудников, которые причастны к этому.
Блогер указала, что финансовой частью всей деятельности Блиновских занимался друг ее супруга Денис Проворов, и как в комапиях распределялись финансы, она не знает. Кроме того, обвиняемая не опровергла, что подписывала договоры и документы, связанные с процедурами лицензионных соглашений — ей часто приносили на подпись подобные бумаги.
Ранее в этот день Блиновская рассказала в суде, что с самого первого дня следствия написала явку с повинной. Она указала, что ее позиция по признанию вины в неуплате налогов искренняя. Блогер сообщила, что занималась онлайн-марафонами с 2014 года и начинала эту деятельность с подругами, а потом к ней подключился ее муж, которому пришлось уволиться с работы и помогать.
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