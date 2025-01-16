Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки

«Иван Налич рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений России и Алжира и особенностях алжирского рынка. Так, по его словам, Россия экспортирует пшеницу (занимает около 30% алжирского рынка), металлургическую продукцию, удобрения и химикаты, а также открывает новые ниши, развивая поставки сухого молока и лекарственных средств», — говорится в сообщении.
«Благодаря своему исключительному географическому положению Алжир имеет перспективы стать важным логистическим хабом для выхода российских товаров на африканские рынки. Со своей стороны, мы работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы с целью снятия административных барьеров и упрощения процедуры локализации российских компаний в Алжире. Надеюсь, в среднесрочной перспективе нам удастся привлечь в Алжир российский бизнес», — отметил Налич.
Торговый представитель обозначил перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в области сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики и IT-технологий. Интервью также поможет бизнесу узнать об особенностях сертификации продукции, крупных выставках в 2025 году и специфике деловой коммуникации.
Налич подчеркнул, что Торгпредство активно работает над расширением сотрудничества двух стран и предоставляет необходимые меры поддержки компаниям, стремящимся выйти на рынок Алжира.
«Взаимодействие с Алжиром идет по широкому спектру направлений. Интерес российского бизнеса к этому рынку значительно вырос в последние годы, активизировались деловые контакты. В 2024 году РЭЦ при поддержке Торгового представительства в Алжире организовал бизнес-миссию в сфере строительства и ИТ, в этом году планируем многоотраслевую миссию в ноябре. Интервью с торговым представителем поможет получить представление о специфике рынка и сформировать базу знаний, необходимых для эффективного старта экспорта», — подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
РЭЦ напомнил, что в «Базе знаний экспортера» компаниям доступно более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли. Изучить материалы могут все зарегистрированные на сайте РЭЦ пользователи.