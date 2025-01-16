Алжир может стать хабом для выхода российских товаров на африканские рынки

«Взаимодействие с Алжиром идет по широкому спектру направлений. Интерес российского бизнеса к этому рынку значительно вырос в последние годы, активизировались деловые контакты. В 2024 году РЭЦ при поддержке Торгового представительства в Алжире организовал бизнес-миссию в сфере строительства и ИТ, в этом году планируем многоотраслевую миссию в ноябре. Интервью с торговым представителем поможет получить представление о специфике рынка и сформировать базу знаний, необходимых для эффективного старта экспорта», — подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.