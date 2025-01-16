Акции космических компаний выросли на ставках на партнерство России и США

Акции компаний, связанных с космической индустрией, показывают сильный рост второй день подряд. Подъем начался после публикации издания The Hill о том, что президент США Дональд Трамп мог бы предложить космическое сотрудничество России в обмен на завершение украинского конфликта. Так, котировки «РКК Энергия» за два дня (15 и 16 января) выросли на пике на 29,7%, а акции «ВСМПО-Ависма» — на 24,5%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
На торгах в четверг, 16 января, бумаги «РКК Энергия» на пике дорожали на 16,83%, до ₽19 780, а «ВСМПО-Ависма» — на 17,6%, до ₽29 940.
Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», подтвердили, что рост котировок действительно может быть связан с материалом The Hill. Так, по мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, акции растут именно на этой новости. Аналитики ИК «Цифра брокер» также не исключают, что на котировки повлиял материал от The Hill.
В то же время начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев считает, что это спекулятивное движение, притом что корпоративных новостей по компаниям не было. Короев также указал на общий рост широкого рынка.
The Hill в своем материале пишет о том, что в обмен на мирное соглашение России с Украиной Трамп мог бы предложить Москве роль в американской космической программе Artemis. В таком случае Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, в том числе SpaceX. Российские космонавты могли бы высадиться на поверхность Луны в ближайшем будущем, добавляют в газете.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Предприятие является основным разработчиком ракетно-космической техники.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.
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