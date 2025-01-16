Акции космических компаний выросли на ставках на партнерство России и США

The Hill в своем материале пишет о том, что в обмен на мирное соглашение России с Украиной Трамп мог бы предложить Москве роль в американской космической программе Artemis. В таком случае Россия получила бы доступ к американским технологиям и коммерческим компаниям, в том числе SpaceX. Российские космонавты могли бы высадиться на поверхность Луны в ближайшем будущем, добавляют в газете.