Акции Henderson выросли на 8,6% на фоне двузначного роста выручки

Акции сети магазинов мужской одежды Henderson (HNFG) подорожали на 8,6% и на максимуме достигли ₽667,9 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 10:40 мск рост бумаг замедлился до 6%, а цена опустилась до ₽652 за акцию. По темпам роста котировок компания оказалась в лидерах рынка.
Котировки Henderson растут на фоне выхода предварительных данных по выручке за декабрь и весь 2024 год.
Выручка Henderson в декабре 2024 года выросла на 27,6% к аналогичному периоду 2023 года и составила ₽2,8 млрд. По сравнению с декабрем 2022 года показатель вырос на 76%, отметили в компании. Совокупная выручка Henderson за 12 месяцев 2024 года выросла на 24,2% к аналогичному периоду 2023 года и достигла ₽20,8 млрд.
В компании отметили, что онлайн-продажи приносят ей большую выручку, чем продажи офлайн. Выручка онлайн-продаж компании в декабре 2024 года выросла на 72,5% к декабрю 2023 года. Чистая прибыль Henderson за весь 2023 год выросла на 33,3%.
Эксперты БКС считают, что динамика выручки Henderson выглядит особенно позитивно, учитывая, что в сентябре — ноябре рост выручки составлял 10−17%. Рост выручки за весь 2024 год на 24% оказался выше прогнозов аналитиков. При этом в брокерской компании отмечают, что «не экстраполировали бы такой высокий декабрьский рост на ближайшие месяцы, учитывая неопределенности по динамике потребительского поведения».
Эксперты инвесткомпании «Цифра брокер» полагают, что по итогам 2025 года выручка Henderson покажет рост на уровне 25% при рентабельности на высоких значениях вблизи 40% и 20% по EBITDA и чистой прибыли соответственно. Аналитики считают, что компания демонстрирует опережающие рынок темпы роста благодаря активному внедрению онлайн-каналов продаж и качественному перезапуску розничных салонов. «Мы полагаем, что по мере завершения перехода на новый формат магазинов расходы будут снижаться, а темпы роста продаж и рентабельность — увеличиваться», — пишут аналитики брокера в стратегии на 2025 год.
Целевая цена «Т-инвестиций» по акциям Henderson — ₽824 (потенциал роста — 23%).
Henderson стала первой публичной компанией среди российских компаний сектора fashion-ретейл. Компания вышла на Мосбиржу в ноябре 2023 года. В ходе IPO компания Henderson привлекла ₽3 млрд. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽675 за акцию. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила ₽27,3 млрд.
Сеть магазинов мужской одежды Henderson управляет более 160 собственными салонами моды в России, расположенными в десятках городах. Магазины мужской одежды Henderson начали работать в России в 1998 году.