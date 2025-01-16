Акции Henderson выросли на 8,6% на фоне двузначного роста выручки

Эксперты инвесткомпании «Цифра брокер» полагают, что по итогам 2025 года выручка Henderson покажет рост на уровне 25% при рентабельности на высоких значениях вблизи 40% и 20% по EBITDA и чистой прибыли соответственно. Аналитики считают, что компания демонстрирует опережающие рынок темпы роста благодаря активному внедрению онлайн-каналов продаж и качественному перезапуску розничных салонов. «Мы полагаем, что по мере завершения перехода на новый формат магазинов расходы будут снижаться, а темпы роста продаж и рентабельность — увеличиваться», — пишут аналитики брокера в стратегии на 2025 год.