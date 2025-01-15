Юристы оценили выгодность ставок НДС для бизнеса на «упрощенке»

Кроме того, применение пониженной ставки может быть предпочтительнее, если компании приходится работать с не слишком благонадежными поставщиками. Даже если они и предъявляют НДС в счете-фактуре, право на вычет может быть сомнительным, и его в расчет лучше не брать либо полностью, либо частично, предупреждает МЭФ Legal. «С другой стороны, если в условиях санкций компании приходится выступать посредником между серыми импортерами и крупными российскими предприятиями, то упрощенная ставка будет выходом, так как не повлечет претензий со стороны налоговых органов», — отмечается в обзоре. Федосимов поясняет, что в случае такого посредничества часто возникают проблемы с подтверждением входящего НДС, поэтому специальные ставки могут быть более привлекательными.