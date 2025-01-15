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В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт в среду признал, что США до сих пор экспортируют 20% всего ядерного топлива из России.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты по-прежнему получают около 20% нашего ядерного топлива из России, поэтому потребуется время, чтобы выстроить нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива», — заявил он, выступая в организации Atlantic Council*.

В США с августа 2024 года вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок.

Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона.

«Росатом» в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что «Росатом» прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

* Организация признана нежелательной в России