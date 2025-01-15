В США признали, что до сих пор экспортируют 20% ядерного топлива из России

Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона.