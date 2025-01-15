В России с начала года подорожала водка и подешевели сосиски

По данным ведомства, с 1 по 13 января подешевели сосиски, сардельки и макаронные изделия — на 0,3%, вареные колбасы — на 0,2%, полукопченые, варено-копченые, а также гречневая крупа — на 0,1%. Водка подорожала на 3,7%, куриные яйца — на 2%, мороженая рыба — на 1,9%.
«За период с 1 по 13 января 2025 г. цены изменились: на мясо кур и масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной +0,9%, свинину, маргарин, молоко ультрапастеризованное, творог и соль поваренную +0,8%, говядину, сахар-песок и консервы овощные для детского питания +0,7%, молоко пастеризованное, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, печенье и пшено +0,6%», — говорится в материалах Росстата.
По данным ведомства, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,6%. Сметана, пшеничная мука, пшеничный хлеб и черный чай выросли в цене на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%, баранина — на 0,2%.
Рост цен на плодоовощную продукцию и составил 2,9%. Больше всего подорожали огурцы — на 8,6%. Репчатый лук вырос в цене на 2,8%, столовая свекла — на 2,7%, белокочанная капуста — на 2,6%, яблоки — на 2,1%, картофель — на 1,9%, морковь — на 1,6%, бананы — на 0,5%, помидоры — на 0,4%.