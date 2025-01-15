В России с начала года подорожала водка и подешевели сосиски

«За период с 1 по 13 января 2025 г. цены изменились: на мясо кур и масло подсолнечное +1,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,0%, масло сливочное и хлеб ржаной +0,9%, свинину, маргарин, молоко ультрапастеризованное, творог и соль поваренную +0,8%, говядину, сахар-песок и консервы овощные для детского питания +0,7%, молоко пастеризованное, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, печенье и пшено +0,6%», — говорится в материалах Росстата.