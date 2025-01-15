Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валюты

Ставки индикаторов RUSFAR CNY, которые отражают стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, стали отрицательными в последних числах декабря, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки. Так, 25 декабря показатель составил минус 0,16%, 26 декабря — минус 0,48%. Эта же тенденция продолжилась в первые торговые дни января: 10 января — минус 0,49%, 13 января — минус 0,33%, 14 января — минус 0,3%. Недельный индикатор 14 января составил минус 0,09% годовых, в предыдущие два дня он был на уровне минус 0,11% годовых.
Фактически это означает, что участники денежного рынка (профучастники, банки и нефинансовые корпорации), дающие заем в юанях, должны не получить доход с этого, а, наоборот, доплатить тем, кто берет у них в долг валюту под обеспечение на соответствующий срок и под соответствующую ставку.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Мосбиржи о том, как комитет по РЕПО реагирует на отрицательную ставку и каковы действия маркетмейкеров в подобной ситуации. «Ситуация, при которой индекс может принимать отрицательные значения, является рыночной и обычно кратковременна», — ответили в пресс-службе торговой площадки.
RUSFAR CNY — индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке.
Рассчитывается с 26 сентября 2022 года на основе самого ликвидного и эффективного сегмента российского денежного рынка — репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и/или депозитов с центральным контрагентом (ЦК).
Рыночные ставки в анонимном безадресном режиме формируют участники торгов, подключенные к перечисленным режимам торгов. На основе этих ставок Московская биржа рассчитывает индекс RUSFAR CNY, который отражает текущую справедливую стоимость китайских юаней среди участников торгов.
Исторический минимум индикатора был зафиксирован 30 сентября 2022 года, тогда значение опускалось до минус 1,95% годовых.
В сегменте валютного/денежного рынка юаня формируется «навес» юаней, считает директор офиса рыночных исследований стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Причины, по его мнению, могут быть разными: от временных проблем с расчетами по импорту, ожидающих скорой реализации, до поступательного роста концентрации валютной выручки в юане при ограниченном спросе на кредит в той же валюте.
«Полагаем, что в моменте преобладает именно второй блок поводов, так как банки существенно ограничили предложение кредитов в юанях в течение ноября-декабря на фоне роста ставок RUSFAR CNY, сохранив поступления выручки», — добавляет эксперт.
В конце августа-начале сентября 2024 года наблюдалась обратная проблема — ставка RUSFAR CNY начала резко расти. 4 сентября она достигала экстремальных 212% годовых, следует из данных Московской биржи, в остальные дни указанного периода значения индикатора на закрытии торгов варьировались от 20 до 87,5% годовых, следует из данных Московской биржи.
Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков поясняет, что на российском юаневом рынке есть две взаимосвязанные аномалии — дисконт по локальному юаню и уровень ставок межбанковского юаневого рынка — у которых, вероятно, общее объяснение: ограничения в переводах юаней между локальными банками и зарубежными контрагентами и, вероятно, локальный избыток юаня. «В последние недели о профиците “локального” юаня говорит и падение ставок RUSFAR CNY на Мосбирже, и достаточно высокий дисконт по локальному курсу юаня против USDCNH [курса юаня к доллару]», — замечает эксперт.
На величину ставок влияет спрос и предложение на юаневую ликвидность в банковской системе, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Артур Копышев. «Спрос на юаневую ликвидность со стороны банков снижается, тогда как параллельно с этим расширяется предложение юаней по мере погашения юаневых облигаций и банковских кредитов в юанях. Локально это привело к дисбалансу в пользу предложения», — объясняет причины падения индекса эксперт.
Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин также отмечает, что наблюдается профицит валютной ликвидности после ее нехватки в осенний период. «Как следствие, в результате притока юаней, снизилась стоимость их заимствований на рынке», — говорит Коныгин.
По итогам декабря объем биржевых торгов юанем в режимах торгов достиг ₽3,5 трлн, что почти на 30% выше значений ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников валютного рынка.
Согласно данным источников на финансовом рынке «РБК Инвестиций», в первой половине января 2025 года среднедневной объем торгов юанем упал более чем втрое к уровням декабря.
По расчетам «РБК Инвестиций», по данным Московской биржи, средний объем индекса RUSFAR CNY в декабре составил ¥3,2 млрд. По данным на середину января, средний объем составил ¥1,7 млрд, оказавшись практически в два раза меньше значений декабря.
На Московской бирже обращается три фонда денежного рынка, бенчмарком для которых является RUSFAR CNY:
- БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» — SBCN;
- БПИФ «Ликвидность. Юань» от УК «ВИМ Инвестиции» — CNYM;
- БПИФ «АТОН — Накопительный в юанях» — AMNY.
«Необходимо понимать, что РЕПО котируется в % годовых. Вчера ставка РЕПО по индикатору RUSFAR CNY была минус 0,3%. В переводе на ежедневный прирост — это меньше одной сотой процента. То есть, хотя с точки зрения математики, фонд и снижается от репования по отрицательным ставкам, но на бытовом уровне это не выглядит как снижение, а скорее как движение в боковике», — объясняет влияние отрицательных ставок на фонды денежного рынка в юанях Копышев.
В целом эксперт отмечает, что экстремальное снижение ставок, вероятно, временно, тогда как фонд защищает инвесторов от возможного ослабления рубля на более широком горизонте.