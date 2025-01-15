Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валюты

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков поясняет, что на российском юаневом рынке есть две взаимосвязанные аномалии — дисконт по локальному юаню и уровень ставок межбанковского юаневого рынка — у которых, вероятно, общее объяснение: ограничения в переводах юаней между локальными банками и зарубежными контрагентами и, вероятно, локальный избыток юаня. «В последние недели о профиците “локального” юаня говорит и падение ставок RUSFAR CNY на Мосбирже, и достаточно высокий дисконт по локальному курсу юаня против USDCNH [курса юаня к доллару]», — замечает эксперт.