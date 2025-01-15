РСПП предложил приоритет выкупа экс-владельцам изъятых активов

По его словам, желающие воспользоваться таким правом уже есть и их логика сугубо экономическая. «Я знаю несколько случаев, когда даже те, у кого актив забрали в силу того, что в 1990-е годы было что-то не так, они готовы заплатить за этот актив второй раз, поскольку они много вложили в это дело и им, что называется, дешевле доплатить, чем терять актив», — отметил Шохин.