Производители мидий и устриц заявили об отсутствии рисков из-за мазута

С тем, что разлив мазута на урожайность мидий и устриц никак не повлияет, согласен и гендиректор мидийно-устричной фермы «Биссус» под Судаком в Крыму Андрей Керш. По его словам, устричные фермы находятся в 600 метрах от берега на глубине от 5 до 15 метров. До них мазут не доходит, поскольку он легче воды и плавает по поверхности. Об изменении химического состава белка урожая Керш говорить не стал, так как воду на экспертизу отдадут только на этой неделе. «У нас в Судаке фатальных выбросов нет. С локальными работаем мы, волонтеры и администрация», — добавил он.