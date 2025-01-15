Пользователи из России пожаловались на проблемы с доступом к AliExpress

На портале Сбой.рф зафиксировано свыше 1600 жалоб от пользователей. Некоторые из них говорят, что у них не открывается сайт, другие жалуются, что не могут авторизоваться.
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У российских пользователей возникли проблемы с доступом к интернет-магазину AliExpress, свидетельствуют данные Сбой.рф и Downdetector.
На портале Сбой.рф зафиксировано свыше 1600 жалоб от пользователей. Некоторые из них говорят, что у них не открывается сайт, другие жалуются, что не могут авторизоваться.
Материал дополняется.