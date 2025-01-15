Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям

«На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — приводит его слова ТАСС.
Мишустин отметил рост в промышленности (4%) и в обрабатывающем секторе (8%). Помимо отечественного производства Россия намерена развивать партнерства с иностранными государствами для «нужной внешнеэкономической деятельности».
Премьер также подчеркнул, что идея такой сети связей заложена в обновленном национальном проекте по международной кооперации.
После начала военной операции на Украине против России и разных секторов ее экономики были введены санкции.
Последних ограничения, которые США ввели 10 января, направлены, в частности, против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме того, под санкции попало более 180 судов.
В Белом доме назвали новые ограничения самыми значительными из введенных против российского энергетического сектора. Москва считает санкции незаконными.