Костин объяснил появление «абсурдных слухов» о заморозке вкладов

При высоких ставках гражданам выгодно зарабатывать на вкладах, а брать кредиты невыгодно, отметил регулятор. Когда они размещают свободные средства на банковских депозитах, а также в иных финансовых инструментах, спрос на товары и услуги снижается, а инфляция замедляется, добавили в ЦБ. В случае заморозки вкладчики «надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом» и «бросятся» вкладывать деньги в недвижимость и товары длительного пользования «с соответствующими печальными последствиями для роста цен», подчеркнули в Центробанке.