Аналитик оценил долю «лишней» льготной ипотеки

В 2020—2024 годах в России наиболее популярными были четыре льготные программы: ипотека с господдержкой (в финальной модификации позволяла купить жилье в новостройке по ставке до 8%), семейная ипотека, дальневосточная ипотека и IT-ипотека. Первая действовала до 1 июля 2024 года, а условия семейной ипотеки с этого времени были существенно скорректированы, круг потенциальных заемщиков сузился. Всего с января 2020 года до середины 2024 года по четырем программам банки выдали 2,8 млн ипотечных кредитов более чем на 12 трлн руб. Для сравнения: на 1 июля 2024 года ипотечный портфель кредитных организаций составлял 19,76 трлн руб., следует из данных ЦБ. Таким образом, свыше 60% задолженности россиян по ипотеке на тот момент приходилось на льготные ссуды.