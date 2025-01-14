В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Ранее Минстрой предложил организовать в некоторых российских регионах эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ.
«В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале “Госуслуги”, — объяснили в Минстрое.
Как пояснили РИА Недвижимость в ведомстве, согласно проекту постановления правительства России, участие в эксперименте примут регионы с «высоким уровнем цифровой зрелости» — региональных органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, мировых судей. Речь идет о задолженностях по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, взносов на капитальный ремонт.
В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делопроизводствах.
В ведомстве подчеркнули, что документ еще не принят, в данный момент он проходит межведомственное согласование со всеми заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевыми экспертами. Его окончательную редакцию сформируют после прохождения регламентных процедур, добавили в пресс-службе Минстроя.