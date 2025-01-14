В Минстрое рассказали об эксперименте по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

В рамках эксперимента поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и передать информацию о просроченных задолженностях. Затем в ГИС на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД будет формироваться пакет документов, необходимый для обращения в мировой суд. После этого собранные документы в электронном виде будут направляться в систему ГАС «Правосудие», где содержится информация о судебных делопроизводствах.