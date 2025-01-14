«Совкомфлот» прокомментировал новые санкции против своих судов

«Введение новых санкций против судов “Совкомфлота” создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, “Совкомфлот” продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что «Совкомфлот» всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. Кроме того, суда компании не относятся к «теневому флоту», а санкции в отношении «Совкомфлота» не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований — их введение мотивировано политическими интересами отдельных стран, включая США.
Министерство финансов США 10 января объявило о введении новых масштабных санкционных ограничений в отношении группы компаний «Совкомфлот» и принадлежащего ей флота.