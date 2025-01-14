Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

Таким образом, поставки медикаментов за 11 месяцев прошлого года откатились до уровней 20-летней давности: так, в январе-ноябре 2004 года импорт РФ лекарств из Америки составлял 12,3 миллиона долларов.
Всего за отчетный период прошлого года США экспортировали лекарств на 32,4 миллиарда долларов, Россия в рейтинге крупнейших покупателей заняла лишь 56-ю строку.
Активнее всего медикаменты у Штатов закупали Великобритания (12% от общего экспорта в денежном выражении), Канада и Испания (обе — по 11%), а также Япония (10% экспорта США).