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Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он просел почти втрое — до 13,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства.

Источник: © РИА Новости

Таким образом, поставки медикаментов за 11 месяцев прошлого года откатились до уровней 20-летней давности: так, в январе-ноябре 2004 года импорт РФ лекарств из Америки составлял 12,3 миллиона долларов.

Всего за отчетный период прошлого года США экспортировали лекарств на 32,4 миллиарда долларов, Россия в рейтинге крупнейших покупателей заняла лишь 56-ю строку.

Активнее всего медикаменты у Штатов закупали Великобритания (12% от общего экспорта в денежном выражении), Канада и Испания (обе — по 11%), а также Япония (10% экспорта США).