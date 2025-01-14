Россия сократила импорт лекарств из США до многолетних минимумов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила импорт лекарственных препаратов из США до многолетних минимумов: в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он просел почти втрое — до 13,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные американского статведомства.