Премьер Франции указал на рекордно большой государственный долг страны

«Еще никогда в своей истории у Франции не было столь большой задолженности. Долг навис над Францией как дамоклов меч», — заявил он в ходе выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента), которое транслировалось на сайте палаты.
По его словам, при нынешнем президенте страны Эммануэле Макроне долг вырос на 12%. Байру отметил, что необходимо начать снижать внешний долг.
Ранее, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Ipsos сообщило, что рейтинг Макрона опустился до шестилетнего минимума. По данным опроса, он упал на два пункта, до 21%, и приблизился к самому низкому показателю в 20% с декабря 2018 года.
До этого, 3 января, газета Le Figaro со ссылкой на социальный опрос сообщила, что 61% населения Франции выступают за отставку президента. Всего в исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов. Кроме того, 62% опрошенных назвали правление Макрона авторитарным.
Макрон 9 июня 2024 года объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах, на которых победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). После поражения президентской партии экс-премьер Франции Габриэль Атталь ушел в отставку. Затем Макрон признал, что решение о роспуске Национального собрания привело к большей нестабильности вместо урегулирования политического кризиса.
В начале сентября к власти в стране пришло правительство Мишеля Барнье. Спустя около трех месяцев парламент выдвинул ему вотум недоверия, и 13 декабря новым премьер-министром Франции был назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.