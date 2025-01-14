Премьер Франции указал на рекордно большой государственный долг страны

Ранее, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Ipsos сообщило, что рейтинг Макрона опустился до шестилетнего минимума. По данным опроса, он упал на два пункта, до 21%, и приблизился к самому низкому показателю в 20% с декабря 2018 года.