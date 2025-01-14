Покупки США китайских автомобилей достигли исторического максимума

Больше всего за одиннадцать месяцев 2024 года в Штаты из Поднебесной приезжали авто с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1500 до 3000 кубометров — на 1,73 миллиарда долларов, снегоходы, гольфкары и другие подобные транспортные средства — на 917,8 миллиона, а также гибридные автомобили — на 458,8 миллиона.