Объем торгов на Мосбирже в 2024 году достиг рекордных ₽1,49 квадриллиона

Общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи в 2024 году составил рекордные ₽1,49 квадриллиона, следует из данных площадки. Это на 14% больше, чем в предыдущем году: в 2023-м показатель составил ₽1,31 квадриллиона.
В декабре 2024 года общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил ₽142,3 трлн, сообщила торговая площадка. Это на 2% выше, чем в декабре 2023 года, когда объем торгов достиг ₽139,6 трлн.
По итогам декабря 2024 года объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Московской бирже составил ₽3,8 трлн. В последний раз сопоставимый оборот был зафиксирован в феврале 2022 года — тогда показатель был на уровне ₽4,64 трлн.
Ранее управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин сообщал РБК, что только за 20 декабря объем торгов акциями составил ₽323,85 млрд. Это рекорд с февраля 2022-го. В этот день прошло заседание Банка России по ключевой ставке. ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. После решения ЦБ по ключевой ставке наблюдался быстрый рост активности. На этом фоне индекс Мосбиржи (IMOEX), в который входят 49 наиболее ликвидных бумаг, взлетел на 9,2% за день.
В 2024 году на Мосбирже состоялось 13 IPO и четыре вторичных размещения акций (SPO) общим объемом ₽87,5 млрд. Также вторичный листинг получили две российские компании, сообщила торговая площадка. Инвесторам стали доступны 25 новых биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестирующих в акции, облигации и инструменты денежного рынка. Их общее количество увеличилось до 79.
На рынок облигаций вышли 78 новых эмитентов облигаций с общим объемом размещения ₽242 млрд. За год 247 компаний разместили 759 выпусков облигаций на общую сумму ₽8,44 трлн без учета однодневных облигаций.
По итогам 2024 года индекс Мосбиржи снизился на 6,97%, опустившись с 3099,11 до 2883,04 пункта. Максимальным значением за год для индекса стала отметка 3521,72 пункта, а минимум составил 2370,28 пункта.
Индекс РТС (RTSI), который рассчитывается на основе суммарной долларовой рыночной капитализации акций, за 12 месяцев опустился на 17,6% — с 1083,48 до 893,22 пункта. Максимум по индексу в 2024 году был зафиксирован на уровне 1220,23 пункта, а минимум — на уровне 723,16 пункта.
В январе Московская биржа планирует расширить время торгов на фондовом и срочном рынках. Площадка возобновит проведение утренней торговой сессии. В результате торги на рынке акций будут проходить 17 часов в сутки — с 06:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — 15 часов в сутки — с 08:50 до 23:50 мск.
Сейчас на рынке акций Мосбиржи основная торговая сессия проходит с 10:00 мск до 18:50 мск, а вечерняя сессия — с 19:00 до 23:50 мск. На срочном рынке торги проходят в основную (
Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК на форуме ПМЭФ-2024 рассказал о готовности биржи запустить торги в выходные дни. Он также сообщил, что обсуждается возможность круглосуточных торгов на бирже, однако это станет возможным уже после запуска торгов в выходные.