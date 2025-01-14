Объем торгов на Мосбирже в 2024 году достиг рекордных ₽1,49 квадриллиона

Ранее управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин сообщал РБК, что только за 20 декабря объем торгов акциями составил ₽323,85 млрд. Это рекорд с февраля 2022-го. В этот день прошло заседание Банка России по ключевой ставке. ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. После решения ЦБ по ключевой ставке наблюдался быстрый рост активности. На этом фоне индекс Мосбиржи (IMOEX), в который входят 49 наиболее ликвидных бумаг, взлетел на 9,2% за день.