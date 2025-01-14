Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией

Минюст предложил увеличить размеры штрафов по 36 статьям УК, связанными с экономическими преступлениями, в связи с инфляцией. Соответствующий законопроект ведомства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний», — говорится в пояснительной записке.
Предлагаемые изменения затронут статьи, касающиеся экономических преступлений, нарушения авторских и смежных прав и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
По мнению авторов инициативы, индексация размеров штрафов «может оказать в условиях текущей экономической обстановки положительное влияние на поступление доходов федерального бюджета». «Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс между превентивной функцией уголовного закона и необходимостью его либерализации в сфере экономики», — считают в Минюсте.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2024 года может быть чуть выше 8%.
Увеличить штрафы, в частности, предлагается за:
уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК) — сейчас штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб., после повышения диапазон будет от 500 тыс. до 1,5 млн руб.;
преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) — вместо 200−500 тыс. руб. предложено штрафовать на 0,8−2 млн руб., по ч. 2 этой статьи — от 4 млн руб. (сейчас от 3 млн руб.);
злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК) — сейчас штрафы по ней составляют 100−500 тыс. руб., верхний порог хотят повысить до 2 млн руб.;
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ст. 159), — верхний порог может вырасти с 1 млн до 1,5 млн руб.
О том, что Минюст планирует предложить увеличение штрафов по 36 статьям, связанным с экономическими преступлениями, в середине октября 2024 года писал «Интерфакс». Собеседник агентства уточнял, что изменения затронут статьи, где ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого некоторые преступления были декриминализованы и переведены в сферу административной ответственности.