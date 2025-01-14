Минюст предложил увеличить штрафы в связи с инфляцией

О том, что Минюст планирует предложить увеличение штрафов по 36 статьям, связанным с экономическими преступлениями, в середине октября 2024 года писал «Интерфакс». Собеседник агентства уточнял, что изменения затронут статьи, где ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого некоторые преступления были декриминализованы и переведены в сферу административной ответственности.