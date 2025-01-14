Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛУКОЙЛ решил сменить гендиректора на фоне санкций

Попавшего под санкции США Вадима Воробьева на посту гендиректора ЛУКОЙЛа сменил Сергей Кочкуров. Воробьев возглавил компанию после ухода Алекперова в апреле 2022 года после попадания в санкционный список Лондона.

Источник: Reuters

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ решила сменить генерального директора. Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято на заседании совета директоров. Он решил досрочно прекратить полномочия Вадима Воробьева. Новым генеральным директором стал Сергей Кочкуров, который занимал в ЛУКОЙЛе должность вице-президента по добыче нефти и газа в России.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ.

10 января США ввели санкции против российских нефтяных компаний. В том числе под них попал Воробьев. Также ограничения ввели в отношении сына основателя компании Вагита Алекперова Юсуфа. Алекперов-старший в апреле 2022 года покинул совет директоров и пост президента ЛУКОЙЛа после попадания в санкционный список Великобритании. На посту главы компании его сменил Воробьев.

В последнем опубликованном ЛУКОЙЛом списке аффилированных лиц (за второе полугодие 2021 года) Кочкуров в списке акционеров не значится. Воробьев, согласно этому документу, является держателем 0,031% акций компании.

ЛУКОЙЛ по итогам 2022 и 2023 годов попадал в десятку крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний по версии Forbes. В обоих случаях компания занимала четвертое место с 790,1 млрд и 1,16 трлн руб.