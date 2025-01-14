ЛУКОЙЛ решил сменить гендиректора на фоне санкций

10 января США ввели санкции против российских нефтяных компаний. В том числе под них попал Воробьев. Также ограничения ввели в отношении сына основателя компании Вагита Алекперова Юсуфа. Алекперов-старший в апреле 2022 года покинул совет директоров и пост президента ЛУКОЙЛа после попадания в санкционный список Великобритании. На посту главы компании его сменил Воробьев.