Госдума поддержала продление программы маткапитала до 2030 года

Как поясняется в заключении комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, программа материнского капитала является «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики Российской Федерации». Поэтому ее предлагается продлить как минимум до 2030 года включительно, при этом сохранив круг лиц, подпадающих под ее действие.