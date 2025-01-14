Госдума поддержала продление программы маткапитала до 2030 года

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые продляют программу маткапитала еще на четыре года — до 31 декабря 2030 года.
Продление программы поддержки семей с детьми инициировано президентом России Владимиром Путиным в конце марта 2024 года в послании Федеральному собранию, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
Как поясняется в заключении комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, программа материнского капитала является «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики Российской Федерации». Поэтому ее предлагается продлить как минимум до 2030 года включительно, при этом сохранив круг лиц, подпадающих под ее действие.
Программа маткапитала
Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, которая была запущена в 2007 году. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили. Сейчас право на маткапитал имеют:
- женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года;
- женщины, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года;
- а также некоторые мужчины.
Согласно ныне действующей редакции закона программа рассчитана до 31 декабря 2026 года.
Использовать средства, выделяемые по программе маткапитала, можно на несколько целей. Самая распространенная из них — улучшение жилищные условий. По данным института развития «Дом.РФ» на такие нужды маткапитал тратят около 70% его получателей.
В марте прошлого года до конца 2030 года продлили еще одну программу, позволяющую семьям с детьми улучшать жилищные условия. Речь о семейной ипотеке, согласно которой семьи с детьми могут получить жилищный кредит под 6% годовых.