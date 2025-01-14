Госдолг США во вторник может достичь предельного уровня

Проблема растущего госдолга отягощается для Вашингтона еще и растущими расходами на оплату процентов по нему. Согласно расчетам американского минфина, правительство США в 2024 году впервые в своей истории заплатило более одного триллиона долларов процентов по национальному долгу. Объем трат на эти цели продолжит возрастать, все больше лишая власти средств на развитие экономики и загоняя глубже в долговую яму.