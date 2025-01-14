Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики

Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок.
«Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед», — сказал он.
По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.