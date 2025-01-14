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Байден заявил, что США должны определять развитие мировой экономики

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.

Источник: © РИА Новости

Выступая в госдепартаменте с заключительной речью по внешней политике, американский лидер сообщил, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок.

«Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальное экономики на десятилетия вперед», — сказал он.

По мнению Байдена, КНР стремится к захвату глобального рынка для увеличения зависимости от роли Пекина в мире.