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Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что благодаря усилиям его администрации Китай больше не сможет обогнать Соединенные Штаты по экономическим показателям.

Источник: AP 2024

«Эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу к 2030 году или вскоре после этого. Но мы здесь, в этом зале, сказали: “Нет”. Мы сделали инвестиции в самих себя, защитили наших работников и технологии. С учетом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. Точка», — сказал Байден в своей заключительной внешнеполитической речи, выступая в госдепартаменте.

Хозяин Белого дома отметил, что стратегическое положение США в долгосрочной конкуренции с Китаем значительно улучшилось за четырехлетний период его пребывания в данной должности.