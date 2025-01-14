Байден заявил, что Китай не обгонит США по экономическим показателям

«Эксперты предсказывали, что экономика Китая неизбежно превзойдет нашу к 2030 году или вскоре после этого. Но мы здесь, в этом зале, сказали: “Нет”. Мы сделали инвестиции в самих себя, защитили наших работников и технологии. С учетом текущего курса Китай никогда нас не обгонит. Точка», — сказал Байден в своей заключительной внешнеполитической речи, выступая в госдепартаменте.