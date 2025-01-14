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Аналитики назвали бренд байцзю самым дорогим среди алкогольных

Бренд Moutai, под которым китайская компания Kweichow Moutai выпускает традиционный напиток байцзю, назвали самым дорогим среди алкогольных брендов в мире. Топ-20 самых дорогих алкогольных брендов опубликовала в своем отчете международная исследовательская группа Kantar со штаб-квартирой в Лондоне.

Источник: Getty Images

Стоимость бренда Moutai оценили в $85,5 млрд. Эта сумма в 4,5 раза выше, чем стоимость пивного бренда Corona, который расположился на втором месте. Помимо Moutai в топ-20 вошли еще три бренда байцзю. Wu Liang Ye расположился на седьмом месте, National Cellar 1573 занял десятое место, а Luzhou Laojiao — 19-е.

Байцзю — это традиционный китайский напиток, который получают путем перегонки сырья. Крепость байцзю может варьироваться от 40 до 60%.

По данным отчета, суммарная стоимость топ-20 самых дорогих брендов алкоголя составляет $232,7 млрд. За год эта сумма выросла на 5%. Чаще всего в топ-20 упоминались пивные бренды — 11 раз (самый дорогой из них, по версии Moutai, — Corona).

Kantar — это международная исследовательская группа, которая была создана в 1992 году. Она работает на рынках более чем 90 стран мира. До 2019 года группа принадлежала британскому холдингу WPP, однако позже перешла в собственность американского инвестиционного фонда Bain Capital. До октября 2022 года Kantar входила в число собственников ресурса Mediascope, который измерял количество телевизионной и интернет-аудитории в России.

Самые дорогие бренды алкоголя по версии Kantar.

Moutai — $85,5 млрд.

Corona — $19 млрд.

Budweiser — $13,7 млрд.

Heineken — $12,8 млрд.

Modelo (бренд пива) — $11,3 млрд.

Johnnie Walker — $10,5 млрд.

Wu Liang Ye (бренд байцзю) — $9,1 млрд.

Jack Daniel’s — $7,1 млрд.

Hennessy — $7 млрд.

National Cellar 1573 (бренд байцзю) — $7 млрд.

Brahma (бренд пива) — $6,5 млрд.

Michelob Ultra (бренд пива) — $6,5 млрд.

Bud Light — $6,3 млрд.

Skol (бренд пива) — $6 млрд.

Guinness — $4,5 млрд.

Smirnoff — $4,2 млрд.

Stella Artois — $4,1 млрд.

Tecate (бренд пива) — $4 млрд.

Luzhou Laojiao (бренд байцзю) — $3,3 млрд.

Moet & Chandon — $3,2 Tecate.