Аналитики назвали бренд байцзю самым дорогим среди алкогольных

Стоимость бренда Moutai оценили в $85,5 млрд. Эта сумма в 4,5 раза выше, чем стоимость пивного бренда Corona, который расположился на втором месте. Помимо Moutai в топ-20 вошли еще три бренда байцзю. Wu Liang Ye расположился на седьмом месте, National Cellar 1573 занял десятое место, а Luzhou Laojiao — 19-е.
Байцзю — это традиционный китайский напиток, который получают путем перегонки сырья. Крепость байцзю может варьироваться от 40 до 60%.
По данным отчета, суммарная стоимость топ-20 самых дорогих брендов алкоголя составляет $232,7 млрд. За год эта сумма выросла на 5%. Чаще всего в топ-20 упоминались пивные бренды — 11 раз (самый дорогой из них, по версии Moutai, — Corona).
Kantar — это международная исследовательская группа, которая была создана в 1992 году. Она работает на рынках более чем 90 стран мира. До 2019 года группа принадлежала британскому холдингу WPP, однако позже перешла в собственность американского инвестиционного фонда Bain Capital. До октября 2022 года Kantar входила в число собственников ресурса Mediascope, который измерял количество телевизионной и интернет-аудитории в России.
Самые дорогие бренды алкоголя по версии Kantar.
Moutai — $85,5 млрд.
Corona — $19 млрд.
Budweiser — $13,7 млрд.
Heineken — $12,8 млрд.
Modelo (бренд пива) — $11,3 млрд.
Johnnie Walker — $10,5 млрд.
Wu Liang Ye (бренд байцзю) — $9,1 млрд.
Jack Daniel’s — $7,1 млрд.
Hennessy — $7 млрд.
National Cellar 1573 (бренд байцзю) — $7 млрд.
Brahma (бренд пива) — $6,5 млрд.
Michelob Ultra (бренд пива) — $6,5 млрд.
Bud Light — $6,3 млрд.
Skol (бренд пива) — $6 млрд.
Guinness — $4,5 млрд.
Smirnoff — $4,2 млрд.
Stella Artois — $4,1 млрд.
Tecate (бренд пива) — $4 млрд.
Luzhou Laojiao (бренд байцзю) — $3,3 млрд.
Moet & Chandon — $3,2 Tecate.