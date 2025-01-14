Аналитики назвали бренд байцзю самым дорогим среди алкогольных

Kantar — это международная исследовательская группа, которая была создана в 1992 году. Она работает на рынках более чем 90 стран мира. До 2019 года группа принадлежала британскому холдингу WPP, однако позже перешла в собственность американского инвестиционного фонда Bain Capital. До октября 2022 года Kantar входила в число собственников ресурса Mediascope, который измерял количество телевизионной и интернет-аудитории в России.