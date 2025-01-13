Wildberries начал переговоры об аренде офиса рядом с Савеловским вокзалом

Решение «Новосталь-М» о сдаче офисов в аренду опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Холдинг мог изначально приобрести целое здание под себя, но впоследствии прийти к выводу, что такой большой объект под собственные нужды ему не нужен, рассуждает руководитель по работе с собственниками Ricci | Офисы Антон Грязнов. Ставку аренды здесь он оценивает примерно в 50 тыс. руб. за кв. м в год «в бетоне» и в 65 тыс. руб. за кв. м в год — с отделкой. Богданов из Remain говорит о 60−65 тыс. руб. за кв. м в год (включая операционные расходы и НДС).