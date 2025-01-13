ВТБ получил £40 млн со счетов бывшей британской «дочки» в России

В отчетах они также приводили данные, сколько средств VTB Capital «зависло» на счетах в НРД — £45,3 млн на середину 2024 года. Их британский банк не может получить, поскольку считается в России нерезидентом из недружественной страны. Таким образом, списание средств VTB Capital со счета в НРД в пользу ВТБ практически обнулило активы британского банка, которые находились непосредственно в России. Но ВТБ за счет этой операции получил только 34,2% от внутригруповых требований к VTB Capital.