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В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов — это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором — 60, а в третьем — уже 600, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Источник: © РИА Новости

Он подчеркнул, что в 2024 году сформировался устойчивый тренд на использование фиктивных документов с целью получения банковских карт для вывода средств у жертв социальной инженерии.

«Почти 90% случаев предоставления в “Сбер” поддельных документов — это попытки оформить карты для дропперов. В первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором — 60, а в третьем — уже 600», — отметил топ-менеджер.

По его словам, Сбербанк в 2024 году предотвратил 3 тысячи попыток предоставить поддельные документы в банк. А благодаря тесному сотрудничеству с госорганами банку удалось пресечь деятельность более 20 преступных групп, организовавших изготовление подделок.