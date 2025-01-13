В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

Он подчеркнул, что в 2024 году сформировался устойчивый тренд на использование фиктивных документов с целью получения банковских карт для вывода средств у жертв социальной инженерии.
«Почти 90% случаев предоставления в “Сбер” поддельных документов — это попытки оформить карты для дропперов. В первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором — 60, а в третьем — уже 600», — отметил топ-менеджер.
По его словам, Сбербанк в 2024 году предотвратил 3 тысячи попыток предоставить поддельные документы в банк. А благодаря тесному сотрудничеству с госорганами банку удалось пресечь деятельность более 20 преступных групп, организовавших изготовление подделок.