В Сбербанке рассказали, зачем мошенникам нужны поддельные документы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Почти 90% случаев предоставления в Сбербанк поддельных документов — это попытки оформить карты для дропперов, в первом квартале 2024 года выявлено 20 подделок такого рода, во втором — 60, а в третьем — уже 600, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.