В ЦРПТ назвали самые популярные лекарства у россиян в 2024 году

Второе и третье места по объемам рублевых продаж заняли обезболивающие и жаропонижающие таблетки на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. На их покупку россияне потратили почти 17,4 млрд руб. и 16,7 млрд руб. соответственно, что на 8,6% и 15,1% больше показателей 2023 года. Однако по количеству реализованных упаковок таблетки на основе ибупрофена обогнали лекарства для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта с омепразолом. Спрос на препараты с гесперидином и диосмином в натуральном выражении вырос на 4,9% по сравнению с 2023-м годом.