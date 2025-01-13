В Белоруссии запретили ввозить печенье «Картошка» из Челябинска

«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств” (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) — по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка — консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что печенье «Картошка» также не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, в частности, «при производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка — консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2,40 г/кг, превышающая максимальный допустимый уровень 2 г/кг (превышено в 1,2 раза)».