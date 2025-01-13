Товарооборот России и Китая по итогам 2024 года вырос на 1,9 процента

По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре 2024 года товарооборот двух стран составил 21,973 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,67 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 11,303 миллиарда долларов.
Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.