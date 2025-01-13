США нарастили импорт комплектующих для самолетов из России

Объем покупок таких деталей по итогам позапрошлого месяца составил 7,6 миллиона долларов, что стало самым высоким месячным значением с февраля 2022 года. По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза.
Всего за одиннадцать месяцев 2024 года поставки комплектующих составили 31,4 миллиона долларов против 30,6 миллиона год назад.
Самыми востребованными элементами летательных аппаратов у американцев в ноябре были шасси и их части (6,97 миллиона долларов) и прочие части самолетов, вертолетов или беспилотников (586,1 тысячи долларов).
При этом основным источником комплектующих для США в ноябре стали Великобритания (281 миллион долларов), Франция (195 миллионов) и Канада (146 миллионов).