Платежом не красны: налоговики проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций

По данным ИТЕКО, из-за незаконного возмещения НДС в отрасли потери бюджета могут приближаться к 500 млрд рублей в год. Уход от оплаты проезда в системе «Платон» приводит к потерям на уровне 120 млрд в год. Водители объезжают пункты взимания платы, скрывают номера, используют «глушилки» бортовых устройств ГЛОНАСС, рассказал Вадим Филатов. Нередко им выгоднее заплатить штраф в 5 тыс. рублей, чем отказываться от спецустройств, добавил он.