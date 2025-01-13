Платежом не красны: налоговики проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций

ФНС проверит транспортно-логистические компании на предмет выплаты налогов. С такой просьбой в федеральную службу обратились общественники. Финансовые нарушения «серых» перевозчиков приблизились к 920 млрд рублей за год, считают участники рынка. Среди популярных махинаций — выплата зарплаты в конвертах, незаконное возмещение НДС, уход от оплаты в системе «Платон». Автоперевозчики считают, что проверки не помогут обелению отрасли, и надеются на снижение ставок НДС и страховых выплат.
Какие нарушения зафиксировали у автоперевозчиков
Участники рынка автоперевозок, ассоциация «АвтоГрузЭкс» и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) рассказали «Известиям» о финансовых махинациях транспортно-логистических компаний (ТЛК), которые могли привести к недоплате порядка 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. В числе нарушений — выдача денег в конвертах, занижение страховые взносов, списание НДС и нерегистрируемые переработки, сообщили в Общественной потребительской инициативе (ОПИ).
— Результаты проведенного нами в ноябре 2024 года исследования показывают, что выдачу «серых» зарплат практикуют более 50% ТЛК, — рассказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов. — Мы обратились с письмом в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой провести проверки.
Среди характерных для ТЛК нарушений в письме также называются ненадлежащее оформление трудовых договоров, отсутствие обязательных медицинских осмотров и учета сверхурочной работы, игнорирование несчастных случаев на производстве.
Информацию подтверждает ассоциация автоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс». По ее данным, более 60% таких компаний в России сокращают налоговые выплаты по зарплате и для оптимизации затрат.
— Как правило, «серые» перевозчики уплачивают налоговые и страховые взносы только с МРОТ, а остальное проводят неофициально, — рассказал «Известиям» президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. — Это приводит к развитию недобросовестной конкуренции в отрасли, демпингу и снижению тарифов на 15−20% от рыночного уровня.
Участники рынка, входящие в «АвтоГрузЭкс», подсчитали, что налоговые потери из-за «серой» зарплаты в отрасли достигли 300 млрд рублей, о чем объявили в ходе встречи в конце ноября с первым замминистра транспорта Валентином Ивановым.
— Перевозчики часто не оформляют сотрудников в штат или занижают официальный уровень заработной платы, — рассказал «Известиям» президент ИТЕКО Евгений Бабаев. — Средние и крупные компании используют схему дробления, когда водители трудоустроены как МСП (организации малого и среднего предпринимательства) и используют льготу в виде скидки 50% от соцналога.
Это легко проверить по двум критериям — соотношению количества сотрудников компании к транспорту во владении, а также по уровню средней заработной платы в организации (у добросовестных перевозчиков не меньше пяти МРОТ), отмечает участник рынка.
Центральный аппарат ФНС после ознакомления с обращением ОПИ поручил региональным управлениям организовать проверки в отрасли. На конец декабря 2024 года эти мероприятия начали проводить Свердловское и Нижегородское УФНС, следует из ответов региональных управлений в ОПИ. С документами ознакомились «Известия».
По данным «АвтоГрузЭкс», помимо «серых» зарплат распространены махинации с возмещением НДС.
— Одна из наиболее популярных моделей — приобретение «бумажного» НДС, когда компания якобы оплачивает услуги/товары «контрагентов», однако на практике ничего не приобретает, — добавил Вадим Филатов.
Недобросовестные перевозчики создают два юридических лица: одно на общей системе налогообложения, другое — на упрощенной. На базе первой проводятся все затраты с уплатой НДС, а на второй — остальные, таким образом получая высокий уровень возмещения налога на добавленную стоимость, отмечает участник рынка.
— Около 80% перевозчиков освобождено от НДС, работая на упрощенной системе либо патенте, но заказчики его всё равно возмещают через посредников (экспедиторов), — рассказал Евгений Бабаев. — ФНС сложно оперативно выявлять подобные схемы.
По данным ИТЕКО, из-за незаконного возмещения НДС в отрасли потери бюджета могут приближаться к 500 млрд рублей в год. Уход от оплаты проезда в системе «Платон» приводит к потерям на уровне 120 млрд в год. Водители объезжают пункты взимания платы, скрывают номера, используют «глушилки» бортовых устройств ГЛОНАСС, рассказал Вадим Филатов. Нередко им выгоднее заплатить штраф в 5 тыс. рублей, чем отказываться от спецустройств, добавил он.
«Известия» направили запросы в ФНС, Минтранс. В Минфине ответили, что эти вопросы в компетенции Федеральной налоговой службы.
Как решить проблему недоплаты налогов автоперевозчиками
По данным ИТЕКО, доля расходов на Фонд оплаты труда (ФОТ) и налоги составляет 35−40% от себестоимости транспортных услуг. Неудивительно, что некоторые перевозчики снижают издержки за их счет.
— Раскрыть «серые» схемы могут проверки головных организаций, искусственно занижающих рентабельность и налоговую базу, — рассказал заместитель главного бухгалтера ILC Антон Кузнецов. — Но непонятно, как выявить контрагентов, если у них нет прямых договоров с клиентами.
По информации FM Logistic в России, у собственников грузовиков распространена практика оплаты труда топливом. Они завышают нормы расхода солярки или закрывают глаза на ее «пережог».
— Нередко часть стоимости грузоперевозки конвертируют в литры и перечисляют на топливную карту, — рассказал «Известиям» директор по закупкам транспортных услуг этой компании Эдуард Миронов. — К сожалению, при входящем контроле не всегда можно выявить эти нарушения.
— Мы считаем, что бороться с «серым» рынком перевозок можно, снизив ставку НДС хотя бы до уровня, когда теряется экономический смысл в махинациях, то есть довести ее до 10%, — отметил Евгений Бабаев. — Снижение ставки не только не приведет к потере бюджета, но поспособствует его пополнению за счет исключения незаконного возмещения НДС.
Ассоциация «АвтоГрузЭкс» видит решение проблемы в цифровизации отрасли.
— В реестре перевозчиков необходимо указывать параметры компаний, помогающие оценивать их добросовестность, — считает Вадим Филатов. — Это соотношение ФОТ к численности сотрудников, облагаемые НДС расходы относительно выручки и численность сотрудников относительно автопарка.
— Для обеления рынка не будет лишним увеличить штрафы за неоплату проезда по системе «Платон» до 30 тыс. рублей и уравнять их со штрафами за неоплату дорог «Автодора», — полагает Евгений Бабаев.
Не помешает ввести практику использования электронной транспортной накладной и снизить тариф страховых взносов до 15% (скидка — 50%) при условии превышения средней зарплаты свыше пяти МРОТ, добавил он.